Нью-Йорк, США, , 01:49 — REGNUM Действия российских военных не наносят никакого ущерба безопасности атомных электростанций (АЭС) на Украине. Об этом заявил 3 августа замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

Представитель МИД России обратил внимание на заявления некоторых делегаций об их озабоченности ситуацией вокруг ядерных объектов на территории Украины в связи с присутствием там российских военнослужащих. Речь шла о Чернобыльской и Запорожской АЭС.

Вишневецкий напомнил о неоднократных заявлениях России о том, что действия российских военных не наносят ущерба ядерной безопасности на Украине, их цель прямо противоположная.

«Российские военные взяли под охрану эти станции с одной единственной целью —недопущения использования националистическими украинскими формированиями, а также иностранными наемниками в сложившейся в стране обстановке для организации ядерных провокаций, которые имели бы катастрофические последствия», — пояснил Вишневецкий.

Также российский дипломат уточнил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным МИД России, Запорожская АЭС постоянно подвергается нападениям со стороны Украины, Россия будет продолжать обеспечивать безопасность объекта.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России: Запорожскую АЭС атакуют регулярно и остервенело