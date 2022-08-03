Бангкок, 4 августа, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Таиланд рассчитывает, что в королевство отдыхать в 2022 году приедет около миллиона российских туристов после возобновления прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщает газета The Nation Thailand.

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«Российские граждане будут стремиться в более теплые места, в том числе и в Таиланд», — приводит издание слова главы таиландского управления по туризму Ютасаки Супасорна.

Он добавил, что после «Аэрофлота», объявившего о возобновлении прямых авиарейсов в Таиланд, подобные решения примут и другие российские авиаперевозчики. При этом Супасорн не исключает, что королевство посетит в 2022 году около миллиона путешественников из России.

Тем не менее пока, за прошедшие семь месяцев 2022 года, в Таиланд съездили более 76 тыс. туристов из России.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» объявил о возобновлении регулярных прямых авиарейсов в таиландский Пхукет. Полеты начнут выполнять в конце октября 2022 года. При этом туроператоры уже начали продажу путевок.