Нью-Йорк, США, , 01:37 — REGNUM Иран вернётся к полному выполнению своих обязательств в соответствии с положениями Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД) после предоставления со стороны США гарантии выполнения всех экономических договорённостей. Об этом на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил представитель делегации Ирана.

США против Ирана Pw95

По его словам, Иран ещё с апреля 2021 года вёл переговоры со всеми участниками СВПД о его полном возобновлении. Но достижение этой цели «было задержано» из-за неготовности США предоставить Ирану гарантии относительно экономических преимуществ, закреплённых в данном соглашении.

представитель делегации Ирана «Когда США примут правильное решение, Иран, в свою очередь, вернётся к полному выполнению своих обязательств в ядерной сфере в соответствии с СВПД».

Как сообщало ИА REGNUM, представители Ирана и США встретятся на текущей неделе в Вене для возобновления переговоров о ядерной сделке от 2015 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран и США возобновляют переговоры по ядерной сделке в Вене