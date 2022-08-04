Вашингтон, , 01:12 — REGNUM Сенат Конгресса США 3 августа одобрил ратификацию протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к североатлантическому военному блоку НАТО. Трансляцию заседания ведёт телеканал C-SPAN.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В настоящее время голосование ещё не завершилось, но документ, позволяющий президенту США Джо Байдену выполнить процедуру ратификации, уже набрал достаточное для его принятия число голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, перед началом голосования в США по вопросу присоединения к НАТО Финляндии и Швеции, их заявку одобрила уже 21 страна из 30, входящих в альянс.

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