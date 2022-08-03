Токио, 4 августа, 2022, 00:55 — ИА Регнум. В Японии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — почти 250 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба японского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В частности, за 3 августа на японской территории выявили 249 830 носителей SARS-CoV-2. Предыдущий рекордный показатель по приросту инфицированных зафиксировали в стране 28 июля — свыше 233 тыс. человек. Власти Японии утверждают, что страна столкнулась с седьмой волной распространения коронавирусной инфекции.

Наибольшее число зараженных за минувшие сутки выявили в столичной префектуре Токио — почти 39 тыс. человек. Также рекордные показатели по приросту числа зараженных зафиксировали в префектурах Осака, Айти и Хиого. Кроме того, за 3 августа в Японии от осложнений COVID-19 скончались 169 человек.