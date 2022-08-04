Нью-Йорк, США, , 00:52 — REGNUM Северная Корея имеет право на самооборону, в том числе и на использование для этой цели ядерного оружия, поскольку в своё время на законных основаниях вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в распространенном 3 августа заявлении постпредства КНДР при ООН.

Плакат КНДР

Заявление Пхеньяна является реакцией на прозвучавшие в его адрес на обзорной конференции ДНЯО в Нью-Йорке обвинения.

из заявления постпредства КНДР при ООН «КНДР вышла из ДНЯО через легитимную процедуру в рамках соответствующей статьи договора. Соответственно, никто не имеет права или основания обвинять КНДР, которая обладает ядерным оружием и не является государством — участником ДНЯО, в реализации своего права на самооборону».

Как сообщало ИА REGNUM, представитель иностранных дел Южной Кореи по многосторонним и глобальным вопросам Хам Сан Ук заявил, что КНДР является единственной страной в мире, которая открыто разрабатывает ядерное оружие, злоупотребляя Договором о нераспространении ядерного оружия.

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