Нью-Йорк, США, , 00:16 — REGNUM Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 3 августа уверенным ростом на фоне обострения отношений США с Китаем, вызванного визитом на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Больше других прибавил Nasdaq.

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 416,33 пункта (1,29%), до уровня 32 812,50 пункта. S& P 500 подорожал на 63,98 пункта (1,56%), до уровня 4155,17 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 319,40 пункта (2,59%), до уровня 12 668,16 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,89 (3,08%), до уровня $90,94 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 2 августа снижением.

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