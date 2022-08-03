Вашингтон, 3 августа, 2022, 23:42 — ИА Регнум. О гибели американского политика — республиканки Джеки Валорски в ДТП сообщает 3 августа ABC. Ей было 58 лет.

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Уточняется, что член палаты представителей американского Конгресса от штата Индиана находилась в машине, которая столкнулась с другим автомобилем возле от города Наппани.

Кроме Валорски, в автокатастрофе погибли ещё двое.

Комментируя это событие, российский политолог Владимир Корнилов указал, что Валорски, сторонница Дональда Трампа, погибла «в разгар предвыборной кампании».

«Почти наверняка катастрофа — случайность. Но я представил, что писали бы американские СМИ при аналогичной трагедии с каким-нибудь нашим оппозиционером. Так почему же и я так не могу написать?» — отметил он.