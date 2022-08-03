В ООН заявили, что добиваются размежевания «Талибана»* и «Аль-Каиды»*
Нью-Йорк, США, 3 августа, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Сотрудники ООН предпринимают усилия для того, чтобы добиться отмежевания движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от террористов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 3 августа журналистам заместитель генсека ООН, руководитель Контртеррористического управления Владимир Воронков.
Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о недавней ликвидации в Афганистане лидера террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири.
«Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достаточно хорошо сейчас представлена в Афганистане. Моё управление делает всё возможное, чтобы побудить «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отмежеваться от террористов», — сказал Воронков.
Напомним, помимо этих двух радикальных структур в Афганистане присутствует и группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).