* запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, 3 августа, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Сотрудники ООН предпринимают усилия для того, чтобы добиться отмежевания движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от террористов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 3 августа журналистам заместитель генсека ООН, руководитель Контртеррористического управления Владимир Воронков.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о недавней ликвидации в Афганистане лидера террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири.

«Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достаточно хорошо сейчас представлена в Афганистане. Моё управление делает всё возможное, чтобы побудить «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отмежеваться от террористов», — сказал Воронков.

Напомним, помимо этих двух радикальных структур в Афганистане присутствует и группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).