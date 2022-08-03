Вильнюс, , 23:35 — REGNUM Член горсовета Ширвинтского района Литвы Виргиниюс Сарпаускас должен будет выплатить штраф в размере 150 евро за демонстрацию в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фотографий памятников с советской символикой. Об этом сообщает издание «Дельфи».

При этом депутат в своём посте высказывался не в защиту памятников, а требовал их сноса. Он сетовал на «непоследовательные» решения местных властей, когда с памятников советским воинам частично удалялись советские символы, или памятники перекрашивались в цвета украинского флага. «Что люди увидели 28 апреля? Звезду внизу, молот и серп выкрасили в желтый цвет, а звезду вверху выкрасили в красный», — написал Сарпаускас в описании к фотографиям.

Позже депутат сообщил, что 9 мая он был вызван в комиссариат полиции, где его обвинили в демонстрации советской символики, и оштрафовали на 150 евро. Сарпаускас заявил, что не намерен выплачивать штраф, и обжалует действия полиции в суде.

Как пояснила изданию представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская, Сарпаускусу предложено до 13 августа оплатить половину штрафа, в противном случае начнётся рассмотрение дела.