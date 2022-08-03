Брюссель, , 23:33 — REGNUM Состоялось официальное возвращение популярного плеера Winamp, текущие разработчики программы впервые за четыре года выпустили её первое официальное обновление. Об этом 3 августа сообщает портал Pitchfork.

За компьютером

Winamp получил обновление 5.9 RC1 Build 9999, авторы ПО сообщили, что эта версия стала «кульминацией» многолетней напряжённой работы, которая была поставлена «на паузу» из-за эпидемии коронавируса. Они также отметили, что внесли значительные изменения в работу Winamp и перешли на новую платформу разработки.

Напомним, разработку Winamp компания Nullsoft вела с 1997 года, создателями программы являются Джастин Франкель и Дмитрий Болдырев. В 1999 году AOL приобрела Nullsoft, а в 2013-м объявила о том, что отказывается от дальнейшего развития проекта. В 2014-м права на него приобрела бельгийская компания Radionomy.