Брюссель, 3 августа 2022, 23:33 — REGNUM Состоялось официальное возвращение популярного плеера Winamp, текущие разработчики программы впервые за четыре года выпустили её первое официальное обновление. Об этом 3 августа сообщает портал Pitchfork.

За компьютером
За компьютером

Winamp получил обновление 5.9 RC1 Build 9999, авторы ПО сообщили, что эта версия стала «кульминацией» многолетней напряжённой работы, которая была поставлена «на паузу» из-за эпидемии коронавируса. Они также отметили, что внесли значительные изменения в работу Winamp и перешли на новую платформу разработки.

Напомним, разработку Winamp компания Nullsoft вела с 1997 года, создателями программы являются Джастин Франкель и Дмитрий Болдырев. В 1999 году AOL приобрела Nullsoft, а в 2013-м объявила о том, что отказывается от дальнейшего развития проекта. В 2014-м права на него приобрела бельгийская компания Radionomy.