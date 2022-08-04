Елизавета Коробова, 4 августа 2022, 00:20 — REGNUM Информация, согласно которой рестораны KFC и Pizza Hut на территории Российской Федерации сменят названия после передачи прав местному бизнесу, взбудоражила интернет-сообщество. Не остывшие ещё от недавнего ребрендинга ресторанов «Макдоналдс», пользователи решили сами придумать новые названия для «уходящих» с российского рынка ресторанов быстрого питания. Граждане оставили свои комментарии 3 августа в социальной сети «ВКонтакте».
«Предложите лучше населению придумать названия этим кафешкам», — советует Анна Н.
Подавляющее большинство комментаторов предпочло не использовать английский язык в названии брендов, отдав предпочтение великому и могучему.
«Названия должны быть только русские, кириллицей, и никакой латиницы!» — требует Валерий К.
Некоторые граждане не смогли пройти мимо нашумевшей истории с ребрендингом ресторанов «Макдоналдс». В связи с этим они решили придумать множество вариаций на эту тему.
«Вкусно и не точка», — предлагает Roman B.
«Бройлер и точка», — указывает Корбен Д.
«Вкусно и запятая», — пишет Алмаз М.
«Дед и курочка, Пицца и точка», — придумал Филипп А.
«Следует KFC переименоваться в ЖКТ — «Жаренная курица и точка», — написал Николай К.
«Только без точек, пожалуйста!» — просит выдумщиков остановиться Viktoria G.
Часть людей призналась, что они будут бесконечно рады, если ресторан KFC, с вывесок которого на нас взирает седой старик, который, как две капли воды, похож на Льва Троцкого, будет наречён в честь этого исторического деятеля.
«Не знаю, как вы, а судя по лицу, изображённому у KFC, ресторан следует переименовать в «Троцкий»!» — считает Саня М.
«Мне все время хотелось, чтобы KFC переименовали в сеть «Лейбо Бронштейн». Можно даже лого не менять», — отметил Александр С.
«KFC меняем на «Ледоруб», из-за Троцкого, а Pizza Hut на «Развал» из-за Горбача», — пишет Стас М.
Не могли комментаторы обойти стороной и знаменитую рекламу Pizza Hut из 90-х, где ещё недавно первый президент СССР, а теперь уже потерявший всё и угробивший страну аутсайдер поедает заветный американский «символ свободы» — пиццу.
«KFC можно переименовать в «Курочковую», а Pizza Hut в «Горбачковскую», — острит с политическим подтекстом Ирина Ш.
«Pizza Hut следует называть «Плешивой пиццей», потому что она ни с чем, кроме Горбачёва, лично у меня не ассоциируется», — подметил Марат Г.
Ряд пользователей продолжил креативить в прежнем стиле, но теперь в их названиях проглядывается определённая скука по отношению к брендам, значимость которых, очевидно, сильно завышена.
«Не вкусно и ладно», — написал Владимир К.
«Не отравился и ладно», — предлагает Иван А.
«Таким заведениям следует присвоить название «Плесень из прошлого», — считает Алексей Д.
Нашлись и те, кто считает бессмысленным обращать внимание на ребрендинг каких-то там ресторанов, потому что капиталисты сами решат, какое им выбрать название, а жизнь простого люда от смены вывесок не изменится в любом случае.
«А что толку названия новые придумывать этим брендам, если ни сегодня-завтра все бывшие владельцы обратно франшизу вернут, как только политический угар с них сойдёт? Мы тут стараемся, переживаем, обсуждаем, а бизнес придёт и всё по-своему решит. Так что нет нужды голову себе ломать», — поделилась своим мнением Мария М.
«Пускай вообще уходят с российского рынка, и точка на этом», — требует Руслан М.
Напомним, 3 августа на сайте компании Yum! Brands, владеющей рядом сетей быстрого питания, была опубликована информация, согласно которой рестораны KFC и Pizza Hut на территории Российской Федерации сменят названия после передачи прав местному бизнесу.