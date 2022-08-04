4 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети придумали свои версии названий для сетей быстрого питания, чьи владельцы продают свой бизнес в России.

Елизавета Коробова, , 00:20 — REGNUM Информация, согласно которой рестораны KFC и Pizza Hut на территории Российской Федерации сменят названия после передачи прав местному бизнесу, взбудоражила интернет-сообщество. Не остывшие ещё от недавнего ребрендинга ресторанов «Макдоналдс», пользователи решили сами придумать новые названия для «уходящих» с российского рынка ресторанов быстрого питания. Граждане оставили свои комментарии 3 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Предложите лучше населению придумать названия этим кафешкам», — советует Анна Н.

Подавляющее большинство комментаторов предпочло не использовать английский язык в названии брендов, отдав предпочтение великому и могучему.

«Названия должны быть только русские, кириллицей, и никакой латиницы!» — требует Валерий К.

Некоторые граждане не смогли пройти мимо нашумевшей истории с ребрендингом ресторанов «Макдоналдс». В связи с этим они решили придумать множество вариаций на эту тему.

«Вкусно и не точка», — предлагает Roman B.

«Бройлер и точка», — указывает Корбен Д.

«Вкусно и запятая», — пишет Алмаз М.

«Дед и курочка, Пицца и точка», — придумал Филипп А.

«Следует KFC переименоваться в ЖКТ — «Жаренная курица и точка», — написал Николай К.

Продукция KFC (сс) rob_rob2001

«Только без точек, пожалуйста!» — просит выдумщиков остановиться Viktoria G.

Часть людей призналась, что они будут бесконечно рады, если ресторан KFC, с вывесок которого на нас взирает седой старик, который, как две капли воды, похож на Льва Троцкого, будет наречён в честь этого исторического деятеля.

«Не знаю, как вы, а судя по лицу, изображённому у KFC, ресторан следует переименовать в «Троцкий»!» — считает Саня М.

«Мне все время хотелось, чтобы KFC переименовали в сеть «Лейбо Бронштейн». Можно даже лого не менять», — отметил Александр С.

«KFC меняем на «Ледоруб», из-за Троцкого, а Pizza Hut на «Развал» из-за Горбача», — пишет Стас М.

Не могли комментаторы обойти стороной и знаменитую рекламу Pizza Hut из 90-х, где ещё недавно первый президент СССР, а теперь уже потерявший всё и угробивший страну аутсайдер поедает заветный американский «символ свободы» — пиццу.

«KFC можно переименовать в «Курочковую», а Pizza Hut в «Горбачковскую», — острит с политическим подтекстом Ирина Ш.

«Pizza Hut следует называть «Плешивой пиццей», потому что она ни с чем, кроме Горбачёва, лично у меня не ассоциируется», — подметил Марат Г.

Ряд пользователей продолжил креативить в прежнем стиле, но теперь в их названиях проглядывается определённая скука по отношению к брендам, значимость которых, очевидно, сильно завышена.

«Не вкусно и ладно», — написал Владимир К.

«Не отравился и ладно», — предлагает Иван А.

«Таким заведениям следует присвоить название «Плесень из прошлого», — считает Алексей Д.

Нашлись и те, кто считает бессмысленным обращать внимание на ребрендинг каких-то там ресторанов, потому что капиталисты сами решат, какое им выбрать название, а жизнь простого люда от смены вывесок не изменится в любом случае.

«А что толку названия новые придумывать этим брендам, если ни сегодня-завтра все бывшие владельцы обратно франшизу вернут, как только политический угар с них сойдёт? Мы тут стараемся, переживаем, обсуждаем, а бизнес придёт и всё по-своему решит. Так что нет нужды голову себе ломать», — поделилась своим мнением Мария М.

«Пускай вообще уходят с российского рынка, и точка на этом», — требует Руслан М.

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Напомним, 3 августа на сайте компании Yum! Brands, владеющей рядом сетей быстрого питания, была опубликована информация, согласно которой рестораны KFC и Pizza Hut на территории Российской Федерации сменят названия после передачи прав местному бизнесу.