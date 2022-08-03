Манчестер, Великобритания, , 23:23 — REGNUM 29-летний марокканский атакующий полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом 3 августа сообщило издание France Football.

По информации источника, в подписании Зиеша заинтересован новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, работавший ранее с ним в амстердамском «Аяксе» до 2020 года. При этом руководство «красных дьяволов» сомневается в том, нужен ли футболист клубу, поэтому сделка пока блокируется.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов расстаться с Хакимом Зиешем, если поступит предложение в размере 9,5 миллиона фунтов.

За «Челси» марокканец выступает с 1 июля 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 40 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2025 года.