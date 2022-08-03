Тирана, , 23:30 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 2243 образцов выявлено 979 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели ещё 993 пациента, умер один пациент с COVID-19. Об этом сообщило 3 августа министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 312 375 случаев заражения коронавирусом, 301 288 человек излечились, скончались 3548 пациентов с COVID-19. Статистика показывает, что с начала пандемии избыточная смертность в стране превысила 16 тысяч человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 29 пациентов с коронавирусом.

На сегодняшний день в стране насчитывается 7706 выявленных активных случаев заражения. При этом более половины случаев — 3946 — приходится на Тирану.

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