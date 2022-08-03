Тирана, 3 августа, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Хакеры, реализовавшие кибератаки на все электронные правительственные платформы и интернет-страницы Албании, 3 августа опубликовали несколько из сообщений из электронной переписки премьер-министра страны Эди Рамы.

NATO North Atlantic Treaty Organization Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, большую часть сообщений составляют реакции на жалобы граждан в связи с процессом назначения в государственные институты, споры о правах собственности и тендерах на участие в государственных учреждениях.

Кибератаки были произведены 17 июля. Украденные материалы были выложены на сайте https://homelandjustice.ru/.