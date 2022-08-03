Скопье, , 23:28 — REGNUM В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 1238 образцов выявлено 178 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 189 — повторных. Также в стране зарегистрировано 592 случая выздоровления и два летальных исхода. Об этом 3 августа сообщает министерство здравоохранения республики. Отметим, что, несмотря на угрожающую динамику, тестирование на коронавирус в стране проходит менее активно, чем в соседних Албании и Косово.

Здание правительства Северной Македонии, Скопье Pudelek

Уточняется, что с начала пандемии в стране выявлено уже 329 172 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9 381, выздоровели 315 675 пациентов.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 4535. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.

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