Лос-Анджелес, США, , 23:08 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. назвала дату премьеры продолжения фильма «Джокер». Об этом 3 августа сообщает портал Comicbook.

Джокер Цитата из к/ф «Джокер» Тодд Филлипс. 2019. Канада, США

Картина под названием «Джокер: Folie A Deux» выйдет в широкий прокат 4 октября 2024 года. Таким образом, сиквел появится на больших экранах спустя пять лет после релиза оригинальной ленты Тодда Филлипса. Отметим, что Хоакин Феникс вернётся к роли Джокера, Филлипс, написавший сценарий к продолжению фильма вместе со Скоттом Сильвером, также вновь займёт режиссёрское кресло.

Напомним, в июне 2022 года СМИ сообщили, что Леди Гага ведёт переговоры по поводу участия в проекте, но на данный момент неизвестно, заключила ли исполнительница контракт. Оригинальная картина «Джокер» вышла на экраны 3 октября 2019 года, при бюджете $55 млн она собрала в мировом прокате более $1,07 млрд.

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