Женева, Швейцария, , 23:06 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 939 703 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 2159 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 3 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 577 018 226 носителей вируса, подтверждено 6 401 046 случаев смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за последние сутки составили Япония, США, Южная Корея, Италия, Германия, Франция, Австралия, Китай, Бразилия и Венгрия.