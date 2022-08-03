Вашингтон, , 23:22 — REGNUM На любой территории и в любое время американские представители готовы вести переговоры с Северной Кореей по сворачиванию её ядерной программы, сообщила 3 августа журналистам замглавы Госдепа США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Северная Корея и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На конференции Договора о нераспространении ядерного оружия американский дипломат сказала, что власти Штатов «открыты к переговорам» с Пхеньяном «в любом месте и в любое время». Между тем пока корейцы ничего не предлагают, добавила Дженкинс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад глава Госдепа США заявил, что Пхеньян вполне может провести седьмые испытания ядерного оружия.

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