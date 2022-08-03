Сочи, Краснодарский край, , 23:06 — REGNUM 19-летний российский центральный полузащитник и воспитанника «Сочи» Егор Пруцев продолжит карьеру в Сербии. Как сообщает издание «Чемпионат», футболист согласовал условия личного контракта с «Црвеной Звездой».

Флаг и герб России и Сербии на матче «Црвены Звезды» с «Краснодаром» в Белграде Цитата из видео KOREOGRAFIJA NAVIJACA CRVENE ZVEZDA PROTIV KRASNODARA

Ранее сообщалось, что на Егора Пруцева также претендовал московский ЦСКА. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 300 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Егор Пруцев, выступая за «Нефтехимик» на правах аренды, принял участие в 13 турах Футбольной Национальной Лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил две желтые карточки.

19-летний Егор Пруцев — младший брат хавбека московского «Спартака» Данила Пруцева, перешедшего в стан «красно-белых» из самарских «Крыльев Советов» 21 января 2022 года за 1,5 миллиона евро.