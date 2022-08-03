Сочи, Краснодарский край, 3 августа, 2022, 23:06 — ИА Регнум. 19-летний российский центральный полузащитник и воспитанника «Сочи» Егор Пруцев продолжит карьеру в Сербии. Как сообщает издание «Чемпионат», футболист согласовал условия личного контракта с «Црвеной Звездой».

Цитата из видео KOREOGRAFIJA NAVIJACA CRVENE ZVEZDA PROTIV KRASNODARA Флаг и герб России и Сербии на матче «Црвены Звезды» с «Краснодаром» в Белграде

Ранее сообщалось, что на Егора Пруцева также претендовал московский ЦСКА. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 300 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Егор Пруцев, выступая за «Нефтехимик» на правах аренды, принял участие в 13 турах Футбольной Национальной Лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил две желтые карточки.

19-летний Егор Пруцев — младший брат хавбека московского «Спартака» Данила Пруцева, перешедшего в стан «красно-белых» из самарских «Крыльев Советов» 21 января 2022 года за 1,5 миллиона евро.