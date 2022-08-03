Флоренция, Италия, , 23:02 — REGNUM Как сообщает издание «РБ Спорт», 31-летний российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может остаться вне заявки клуба на сезон итальянской Серии А 2022/23.

Александр Кокорин на тренировке Soccer0010.com

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин не поехал с «фиалками» на второй предсезонный сбор. Также руководство «Фиорентины» все еще заинтересовано в том, чтобы досрочно расторгнуть контракт с российским нападающим.

За «Фиорентину» Александр Кокорин выступает с 27 января 2021 года после перехода из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. За полтора года форвард суммарно провел на поле лишь 140 минут.

По итогам позапрошлого сезона итальянские СМИ признали переход Кокорина из московского клуба в «Фиорентину» худшим трансфером.