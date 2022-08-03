Приштина, , 23:24 — REGNUM В политической организации косовских сербов «Сербский список» 3 августа заявили, то поставили себе задачу свергнуть правительство Альбина Курти в Косово.

Горан Ракич — новый президент Сербского списка по предложению Славко Симича Srpskalista.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в партии заявили, что это правительство работает против интересов сербского народа.

В «Сербском списке» подчеркнули, что не сотрудничают с Курти, поскольку он мешает водворению мира.

«Министр [внутренних дел Косово Джеляль] Свечля не может принять того факта, что сербы на севере Косово сплотились сильнее, чем когда-либо, и выживают и стоят вопреки его угрозам и верят в лидерство «Сербского списка».

Отметим, правительство Курти стало первым, не принявшим «Сербский список» в правящую коалицию.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Косово: косовские сербы не смогут шантажировать правительство