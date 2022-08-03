Приштина, 3 августа 2022, 23:24 — REGNUM В политической организации косовских сербов «Сербский список» 3 августа заявили, то поставили себе задачу свергнуть правительство Альбина Курти в Косово.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в партии заявили, что это правительство работает против интересов сербского народа.
В «Сербском списке» подчеркнули, что не сотрудничают с Курти, поскольку он мешает водворению мира.
Отметим, правительство Курти стало первым, не принявшим «Сербский список» в правящую коалицию.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Косово: косовские сербы не смогут шантажировать правительство