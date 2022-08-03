Приштина, Сербия, 3 августа, 2022, 23:24 — ИА Регнум. В политической организации косовских сербов «Сербский список» 3 августа заявили, что поставили себе задачу свергнуть правительство Альбина Курти в Косово.

Srpskalista.net Горан Ракич — новый президент «Сербского списка» по предложению Славко Симича

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в партии заявили, что это правительство работает против интересов сербского народа.

В «Сербском списке» подчеркнули, что не сотрудничают с Курти, поскольку он мешает установлению мира.

«Министр [внутренних дел Косово Джеляль] Свечля не может принять того факта, что сербы на севере Косово сплотились сильнее, чем когда-либо, и выживают и стоят вопреки его угрозам и верят в лидерство «Сербского списка».

Отметим, правительство Курти стало первым, не принявшим «Сербский список» в правящую коалицию.