Милан, Италия, , 22:57 — REGNUM В партии Сильвио Берлускони поддерживают инициативу о досрочном выдвижении кандидатур министров от правой коалиции, заявил 3 августа координатор партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни.

Антонио Таяни (сс) European People's Party

Ранее с такой инициативой выступил лидер «Лиги» Маттео Сальвини: он полагает, что избирателям нужно заранее сообщить, кто именно будет руководить страной, по крайней мере во главе основных министерств.

Наиболее популярная в стране правая партия — «Братья Италии» — пока не считает нужным объявлять кандидатов досрочно.

В настоящее время предполагается, что пост премьер-министра займет лидер «Братьев» Джорджа Мелони, пост главы МВД — Сальвини, а Берлускони возглавит одну из палат парламента.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%.