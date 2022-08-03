Санкт-Петербург, , 22:54 — REGNUM 36-летний экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенит» и сборной России по футболу Виктор Файзулин считает, что у «сине-бело-голубых» нет конкурентов в рамках Российской Премьер-лиги.

Логотип «Зенита»

«Есть ли у «Зенита» конкуренты в чемпионате? Я их не вижу», — цитирует Файзулина издание «Спорт-Экспресс».

За «Зенит» Виктор Файзулин выступал с 1 января 2008 года после перехода из «Спартака» из Нальчика за 2 миллиона евро. После завершения сезона 2017/18 российский полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

После трех стартовых туров Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Зенит», одержав две победы над «Локомотивом» и «Крыльями Советов» и набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.