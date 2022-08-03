Милан, Италия, 3 августа, 2022, 22:49 — ИА Регнум. В случае победы правых на выборах новое правительство сможет построить «итальянское чудо», заявил 3 августа лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

European People's Party Сильвио Берлускони

Леволибералы, которые так или иначе присутствовали во всех правительствах в последние годы, намерены продолжать повышение налогов, плодить бюрократию и тормозить развитие инфраструктуры, правые же будут делать прямо противоположное, сказал Берлускони.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%.