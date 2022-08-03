Приштина, , 22:54 — REGNUM Глава МВД Косово Джеляль Свечля заявил, что политическая организация косовских сербов «Сербский список» не сможет шантажировать правительство Альбина Курти и заставить его отказаться от решения о вводе режима взаимности в отношениях с Сербией по вопросу о свободе передвижения граждан Сербии на территории Косово.

Джеляль Свечля, глава МВД Косово Facebook.com/Xhelal-Sveçla

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что не видит никакой математической вероятности того, что выход этой партии из парламента сможет угрожать правительству.

Джеляль Свечля «Они даже не входят в правящую коалицию и впервые за время своего существования их политическая значимость девальвирована».

При этом Свечля подчеркнул, что у правительства нет политической воли к «преступному» сотрудничеству с этой партией.

Напомним, ранее появлялись сообщения о том, что «Сербский список» запугивает сербское население Косово.

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