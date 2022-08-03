Приштина, 3 августа 2022, 22:54 — REGNUM Глава МВД Косово Джеляль Свечля заявил, что политическая организация косовских сербов «Сербский список» не сможет шантажировать правительство Альбина Курти и заставить его отказаться от решения о вводе режима взаимности в отношениях с Сербией по вопросу о свободе передвижения граждан Сербии на территории Косово.

Джеляль Свечля, глава МВД Косово
Джеляль Свечля, глава МВД Косово
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что не видит никакой математической вероятности того, что выход этой партии из парламента сможет угрожать правительству.

«Они даже не входят в правящую коалицию и впервые за время своего существования их политическая значимость девальвирована».
Джеляль Свечля

При этом Свечля подчеркнул, что у правительства нет политической воли к «преступному» сотрудничеству с этой партией.

Напомним, ранее появлялись сообщения о том, что «Сербский список» запугивает сербское население Косово.

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