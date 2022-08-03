Вашингтон, , 22:46 — REGNUM Пользователь форума Reddit, играющий в массовую многопользовательскую ролевую онлайн-игру Final Fantasy XIV, пожаловался на «соседа» по виртуальным жилым участкам, который решил отомстить после того, как автор поста не позволил ему скупить все участки в одном из районов. Об этом 3 августа сообщает портал GamesRadar.

Многопользовательская игра Final Fantasy XIV Скриншот с YouTube

Создатель публикации рассказал, что после того, как его выиграл участок в лотерею, вредный игрок решил скупить всю «недвижимость» в окрестностях, используя различные учётные записи. В итоге участок геймера оказался окружён «уродливыми» домами и просто пустырями, из-за того, что их текущий владелец решил там ничего не строить.

Таким образом, игрок использовал в онлайн-игре практику spite house («дом назло»), которую часто применяли в реальной жизни недобросовестные владельцы недвижимости. К сожалению, многие комментаторы пришли к выводу, что формально она не нарушает правила Final Fantasy XIV, но последнее слово всё же будет за администрацией игры.

Напомним, релиз первой версии Final Fantasy XIV состоялся 21 сентября 2010 года. Релиз её последнего дополнения Endwalker состоялся 19 ноября 2021 года.

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