Неаполь, Италия, 3 августа, 2022, 22:42 — ИА Регнум. 3 августа неаполитанский клуб «Наполи» в рамках товарищеской встречи одержал уверенную победу над испанской «Жироной». Основное время матча завершилось со счетом 3:1.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

Забитыми мячами в составе команды Лучано Спаллетти отметились Давид Лопес (27’), Андреа Петанья (77’) и Хвича Кварацхелия (80’ пенальти). Единственный гол «Жироны» на 56-й минуте забил аргентинский нападающий Валентин Кастельянос.

За «Наполи» Хвича Кварацхелия выступает с 1 июля 2022 года после перехода из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро. Соглашение нападающего сборной Грузии и неаполитанским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Составы команд:

«Наполи»: Мерет, Мин Джэ (Жезус, 69’), Руй (Оливейра, 69’), Ррахмани (Остигард, 69’), Ди Лоренцо (Заноли, 69’), Руис (Зербин, 69’), Лоботка (Демме, 69’), Замбо-Ангисса (Зелиньский, 69’), Осимхен (Петанья, 69’), Лосано (Эльмас, 69’), Политано (Кварацхелия, 24’).

«Жирона»: Карлос, Лопес, Хуанпе, Буэно, Рече, Фернандес (Коуту, 46’), Гарсия, Мартинес, Терратс, Урена (Саис, 46’), Стуани (Кастельянос, 46’).