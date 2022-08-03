Москва, 3 августа, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Сапёры вооруженных сил и специалисты по разминированию МЧС нашли и обезвредили в Донбассе свыше 198 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов, сообщил вечером 3 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Dnmchs.ru Мины

С начала специальной военной операции нейтрализовано 198 068 взрывоопасных предметов.

«Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.

Всего проверено: 6 499,14 га территории, 620 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 96,6 км дорог. Обнаружено и обезврежено 198 068 взрывоопасных предметов», — сказал Михаил Мизинцев.