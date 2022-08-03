Приштина, , 22:39 — REGNUM В полиции Косово 3 августа опубликовали опровержения в связи с распространением в сербоязычных медиа сообщений о притеснении граждан этим институтом.

Приштина, Косово Arianselmani

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в полиции подчеркнули, что все шаги предпринимаются в интересах граждан и в соответствии с законом, добавив следующее:

«Целью таких ложных сообщений является дезинформация и создание чувства неуверенности в безопасности у граждан».

Сообщается, что одного из сербских граждан задержали в состоянии алкогольного опьянения на дороге и тот был сопровожден в участок в соответствии с предписаниями закона.

Ранее ИА REGNUM публиковало сообщения о том, что косовских сербов держат под прицелом при проверке документов и досмотрах на дороге.

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