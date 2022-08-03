Курган, , 22:36 — REGNUM Курганская область вошла в десятку лучших регионов России и заняла первое место среди регионов Уральского федерального округа по внедрению «Регионального экспортного стандарта 2.0». Итоги работы субъектов РФ за первое полугодие 2022 года подвёл Российский экспортный центр, сообщает пресс-служба курганского губернатора.

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«В июне президент России Владимир Путин назвал Курганскую область регионом с самым большим рывком в рейтинге национального инвестиционного климата. Сегодня мы получили промежуточные итоги по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0, и регион вновь получил высокую оценку. Это значит, что новые меры поддержки и формы работы, которые мы внедряем, эффективны», — отметил заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.

По итогам января-мая 2022 года внешнеторговый оборот Курганской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 21,4%. При этом доля импорта уменьшилась, а доля экспорта выросла на 79,7%. Доля экспортных поставок составила 67,8%, привёл статистику Владимир Архипов.

В регионе сформирована база экспортёров. Активизирована работа Центра поддержки экспорта, который помогает выйти на международные электронные торговые платформы и организует бесплатные курсы для предпринимателей. Директор департамента экономического развития Зауралья Владимир Ковалёв подчеркнул, что экспортёры активно пользуются и мерами поддержки, которые помогают открыть новое производство, расширить объем и ассортимент выпускаемой продукции, в том числе микрозаймами под 0,1% годовых, возмещением первого взноса за оборудование по договору лизинга и другими.