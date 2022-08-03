Москва, 3 августа, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 1 августа составила 15,3% в годовом выражении, не изменившись за последнюю неделю июля. Соответствующие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за неделю с 23 июля по 1 августа снизились в среднем на 0,14%, а инфляция с начала года замедлилась до 11,16%. При этом недельная дефляция в России фиксируется уже четвёртую подряд.

В Минэкономразвития отмечают, что основной вклад в дефляцию за последнюю неделю внесло удешевление продовольственных товаров на 0,39% за счёт продолжающегося снижения цен на плодоовощную продукцию. Цены на прочие продукты питания, за исключением плодоовощной продукции, выросли на 0,03% после снижения на 0,02% неделей ранее.

В сегменте непродовольственных товаров в среднем зафиксирована нулевая динамика цен после их снижения на 0,01% в предыдущую неделю. При этом снижение цен на электро- и бытовые приборы замедлилось, а на строительные материалы — ускорилось. Также ускорилось удорожание предметов личной гигиены.

В секторе регулируемых и туристических услуг темпы роста цен замедлились до 0,18% с 0,41% неделей ранее. В частности, замедлилось удорожание перелётов в самолёте, цена на услуги гостиниц цены в среднем не изменились, а на услуги санаториев — снизились.