3 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 23:47 — REGNUM В США растет количество демократов, выступающих против того, чтобы президент Джо Байден переизбирался на второй срок в Белом доме. Список пополнился представителем Энджи Крейг, которая призывает к «новому поколению» демократического руководства.

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я говорю о Конгрессе, и я говорю об избирательном бюллетене. Я собираюсь сделать всё возможное как член Конгресса, чтобы убедиться, что у нас есть новое поколение лидеров», — сказал Крейг в интервью MinnPost.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Желание Байдена снова баллотироваться — это не проблема. Проблема — это те 40%, которые всё еще поддерживают его», — пишет deltayankee646.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Избавьтесь от предвзятых СМИ, и эти 40% резко снизятся», — отвечает avatar777.

«Итак, мы практически все согласны с тем, что Джо Байден — это катастрофа», — подчеркивает cakepronoun.

«Если бы народ мог, его бы отозвали за тот ущерб, который он наносит стране», — указывает blewsea.

«Его могут отозвать. Это называется импичмент. Но несмотря на наши мольбы и телефонные звонки нашим представителям, никто ничего не делает», — отвечает Heddanuff045.

«Учитывая, к чему привело нынешнее руководство, я должен сказать, что это один из очень редких случаев, когда я соглашаюсь с политиком-демократом!!!» — восклицает commonscents028.

«Джо вел кампанию как умеренный демократ и неоднократно говорил нам, что он создает правительство, которое работает для Америки, но его жесткие левые программы идут вразрез с большинством американцев», — объясняет Mrs_Bouffant.

«Крысы покидают тонущий корабль», — подводит итог AynRandFan241.

«Опросы не соответствуют действительности. Рейтинг одобрения Байдена намного ниже 40%. 67% демократов больше не поддерживают Байдена. В национальном масштабе, я думаю, его рейтинг одобрения составляет 10% или ниже», — рассуждает mike97 112 011 181.

«Да ладно, Байден может устроить виртуальный Белый дом с телесуфлером в доме престарелых, чтобы стать президентом в 2024 году. Демократическая партия должна быть не против, поскольку у них нет никого с большим интеллектом, кто мог бы выдвинуть свою кандидатуру против него», — иронизирует justice4who.

Напомним, что против переизбрания президента Соединенных Штатов Джо Байдена в 2024 году настроены больше американцев, чем против переизбрания экс-президента Дональда Трампа.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе опроса Politico и Morning Consult избирателей спросили, хотели бы они, чтобы Байден и Трамп вновь баллотировались в Белый дом. Несмотря на то, что большинство высказалось против обеих кандидатур, Байдену американцы отдали всё же меньшее предпочтение. Против выдвижения Трампа проголосовал 61%, а против Байдена — 64%.

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