Москва, , 22:29 — REGNUM Десятки иностранных судов остаются блокированными в морских портах Украины из-за минных заграждений и угрозы обстрела, сообщил вечером 3 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Вид порта Южный. Аджалыкский лиман. Одесская область. Украина Minami Himemiya

Он отметил, что украинские морские мины, сорванные штормами, дрейфуют вдоль побережья причерноморских стран, создавая опасность для судоходства.

«В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 69 иностранных судов из 15 государств. Также сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств», — сказал Мизинцев.

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