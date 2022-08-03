Иностранные суда по прежнему блокированы в морских портах Украины
Москва, 3 августа, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Десятки иностранных судов остаются блокированными в морских портах Украины из-за минных заграждений и угрозы обстрела, сообщил вечером 3 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он отметил, что украинские морские мины, сорванные штормами, дрейфуют вдоль побережья причерноморских стран, создавая опасность для судоходства.
«В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 69 иностранных судов из 15 государств. Также сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств», — сказал Мизинцев.