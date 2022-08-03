Столтенберг «напомнил» Вучичу о возможности вмешательства НАТО в Косово
Брюссель, 3 августа, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 3 августа провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик призвал стороны к конструктивности и диалогу.
В ответ Вучич заявил, что действия Приштины вызвали страх и привели к волнениям среди сербского населения. Стороны сошлись на важности диалога между Сербией и Косово.
Напомним, 31 августа косовские сербы возвели баррикады на границе между Косово и Центральной Сербией в ответ на введение Приштиной «режима взаимности».
Этот режим предписывает сербам поменять на своих машинах номера на те, что выданы в Косово. Сербским гражданам на территории Косово предписано использовать выданные косовскими властями временные документы, действительные в течение 90 дней.