Брюссель, 3 августа, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 3 августа провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем.

Иван Шилов Альбин Курти и Александр Вучич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик призвал стороны к конструктивности и диалогу.

Йенс Столтенберг «НАТО готово вмешаться, если возникнет угроза стабильности, на основе мандата, данного Организацией Объединенных Наций».

В ответ Вучич заявил, что действия Приштины вызвали страх и привели к волнениям среди сербского населения. Стороны сошлись на важности диалога между Сербией и Косово.

Напомним, 31 августа косовские сербы возвели баррикады на границе между Косово и Центральной Сербией в ответ на введение Приштиной «режима взаимности».

Этот режим предписывает сербам поменять на своих машинах номера на те, что выданы в Косово. Сербским гражданам на территории Косово предписано использовать выданные косовскими властями временные документы, действительные в течение 90 дней.