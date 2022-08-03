Рим, 3 августа, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Правительство Италии должно незамедлительно снизить НДС на основные продукты питания, с таким заявлением 3 августа выступили ассоциации прав потребителей.

martaposemuckel Евро

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Так правительство может способствовать прекращению быстрого и очень чувствительного для граждан роста цен на основные товары, уверены эксперты.

Ранее в национальной службе статистики сообщили, что за год в Италии объем расходов на приобретение товаров в розницу вырос на 1,4%, но объем приобретенной продукции при этом снизился на 3,8%.