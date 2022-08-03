Париж, 3 августа, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Парижский клуб «Пари Сен-Жермен» претендует на 27-летнего атакующего полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силву, в подписании которого заинтересована каталонская «Барселона». Об этом 3 августа сообщило французское издание Foot Mercato.

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В прошедшем сезоне полузащитник сыграл в 35 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также Силва получил шесть желтых карточек.

За «Манчестер Сити» Бернарду Силва выступает с 1 июля 2017 года после перехода из «Монако» за 50 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает португальского футболиста в 80 миллионов евро.