Лос-Анджелес, США, 3 августа 2022, 22:21 — REGNUM Заша Мэмет присоединилась к актёрскому составу картины «Мадам Паутина». Об этом 3 августа сообщает Deadline.
Подробности о роли Мэмет пока не раскрываются. Помимо неё в фильме сыграют Дакота Джонсон, Сидни Суини, Селеста О’Коннор, Изабела Мерсед, Тахар Рахим и Эмма Робертс.
Напомним, что режиссёром «Мадам Паутины» выступит С. Дж. Кларксон. А сценаристами станут Мэтт Сазама и Берк Шарплесс.
Читайте ранее в этом сюжете: «Мы шокированы» — режиссёры «Бэтгёрл» о внезапной отмене фильма
Читайте развитие сюжета: Кинокомпания Lionsgate открыла подразделение для подкастов