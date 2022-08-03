Лос-Анджелес, США, , 22:21 — REGNUM Заша Мэмет присоединилась к актёрскому составу картины «Мадам Паутина». Об этом 3 августа сообщает Deadline.

Мадам Паутина Цитата из мультсериала «Человек-паук» (1994 — 1998)

Подробности о роли Мэмет пока не раскрываются. Помимо неё в фильме сыграют Дакота Джонсон, Сидни Суини, Селеста О’Коннор, Изабела Мерсед, Тахар Рахим и Эмма Робертс.

Напомним, что режиссёром «Мадам Паутины» выступит С. Дж. Кларксон. А сценаристами станут Мэтт Сазама и Берк Шарплесс.

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