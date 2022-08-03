К картине «Мадам Паутина» присоединилась звезда «Бортпроводницы»
Лос-Анджелес, США, 3 августа, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Заша Мэмет присоединилась к актёрскому составу картины «Мадам Паутина». Об этом 3 августа сообщает Deadline.
Цитата из мультсериала «Человек-паук» (1994 — 1998)
Мадам Паутина
Подробности о роли Мэмет пока не раскрываются. Помимо неё в фильме сыграют Дакота Джонсон, Сидни Суини, Селеста О’Коннор, Изабела Мерсед, Тахар Рахим и Эмма Робертс.
Напомним, что режиссёром «Мадам Паутины» выступит С. Дж. Кларксон. А сценаристами станут Мэтт Сазама и Берк Шарплесс.