Лос-Анджелес, США, 3 августа, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Заша Мэмет присоединилась к актёрскому составу картины «Мадам Паутина». Об этом 3 августа сообщает Deadline.

Цитата из мультсериала «Человек-паук» (1994 — 1998) Мадам Паутина

Подробности о роли Мэмет пока не раскрываются. Помимо неё в фильме сыграют Дакота Джонсон, Сидни Суини, Селеста О’Коннор, Изабела Мерсед, Тахар Рахим и Эмма Робертс.

Напомним, что режиссёром «Мадам Паутины» выступит С. Дж. Кларксон. А сценаристами станут Мэтт Сазама и Берк Шарплесс.