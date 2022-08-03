Лондон, 3 августа, 2022, 22:20 — ИА Регнум. 3 августа итальянский журналист Фабрицио Романо объявил, что 24-летний испанский фланговый атакующий защитник «Брайтона» Марк Кукурелья, которым интересовался «Манчестер Сити», переходит в лондонский «Челси».

Pixabay.com «Челси»

По информации источника, сумма трансфера составила 52,5 миллиона евро. Контракт испанца с «Челси» рассчитан на шесть лет до конца сезона 2027/28.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» отверг предложение «Манчестер Сити» по трансферу Кукурельи в размере 40 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Марк Кукурелья принял участие в 35 турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу.