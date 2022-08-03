Москва, 3 августа, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Из опасных зон Украины и республик Донбасса за последние сутки эвакуировано в Россию более 25 тыс. человек, в том числе свыше четырех тысяч детей, сообщил вечером 3 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Dnronline.su Эвакуация жителей Донецкой Народной Республики

Он подчеркнул, что власти Украины продолжают препятствовать эвакуации мирного населения.

«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 233 человека, в том числе 4097 детей, а всего с начала специальной военной операции — 3 076 154 человека, из которых 486 171 ребенок», — рассказал Михаил Мизинцев.