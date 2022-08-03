Париж, 3 августа, 2022, 23:02 — ИА Регнум. В реку Сену на севере Франции забрела белуха. Сейчас специалисты пытаются оценить состояние здоровья китообразного. Власти призвали людей не приближаться к киту, чтобы не подвергать его стрессу. Об этом сообщает британское информационное агентство Reuters.

Programmes.putin.kremlin.ru Кит-белуха

Белухи обычно обитают в арктических и субарктических водах, а также в устье реки Сен-Лоран в Квебеке (Канада — прим. ИА REGNUM), иногда забредают в более южные воды и могут временно выживать в пресной воде.

Это уже третий случай появления арктических жителей во Франции. В мае тяжелобольная косатка, которая отделилась от своей стаи и проплыла десятки миль вверх по Сене, умерла естественной смертью после того, как ветеринары попытались вернуть её в привычное место обитания. В июне 10-метровый кит был замечен в Сене на оживлённом водном пути, соединяющем Париж с морем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кита, запутавшегося в веревках, у побережья Северной Европы, 1 июля спасла норвежская береговая охрана.