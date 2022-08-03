Рим, 3 августа, 2022, 22:16 — ИА Регнум. В первом полугодии 2022 года пассажиропоток в аэропортах Италии вырос вчетверо в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, сообщили в руководстве национального регулятора 3 августа.

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При этом речь идет о восстановительном росте, и не полном: показатели докризисного (допандемийного) 2019 года еще не достигнуты.

В первом полугодии 2022 года пассажиропоток был на 23,5% ниже, чем в аналогичный период 2019 года.