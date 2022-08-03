Истра, Московская область, , 22:16 — REGNUM На площади 55 тысяч квадратных метров удалось локализовать пожар на складе интернет-магазина Ozon в городе Истре (Московская область), передаёт 3 августа РЕН-ТВ.

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Уточняется, что возгорание локализовано в 21:17 мск. На пожаре погиб один и пострадали 13 человек. Неизвестна судьба ещё двух человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, версия поджога склада рассматривается как одна из наиболее вероятных.

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