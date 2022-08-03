Истра, Московская область, 3 августа, 2022, 22:16 — ИА Регнум. На площади 55 тысяч квадратных метров удалось локализовать пожар на складе интернет-магазина Ozon в городе Истре (Московская область), передаёт 3 августа РЕН-ТВ.

23.mchs.gov.ru Пожар

Уточняется, что возгорание локализовано в 21:17 мск. На пожаре погиб один и пострадали 13 человек. Неизвестна судьба ещё двух человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, версия поджога склада рассматривается как одна из наиболее вероятных.