Рим, 3 августа, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Очередной декрет правительства Италии о борьбе с кризисом не поможет решить проблему в полной мере, заявил 3 августа глава национального профсоюза Cgil Маурицио Ландини.

martaposemuckel Евро

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«Из выделенных 14,3 млрд евро — один миллиард рабочим и полтора миллиарда пенсионерам. Этого совершенно недостаточно», — сказал Ландини.

Документ согласован правящими партиями и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение в парламент.