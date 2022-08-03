Сан-Франциско, США, , 22:09 — REGNUM В первой половине 2022 года доходы разработчиков мобильных игр снизились и это коснулось большинства жанров. Об этом 3 августа сообщает портал Eurogamer.

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Согласно результатам исследования, проведённого экспертами аналитической компании Sensor Tower, объём рынка мобильных игр в обозначенный период снизился на 9,6%, таким образом, в годовом исчислении падение доходов составило $11,4 млрд. Отмечается, что спад не коснулся только «настольных» и аркадных мобильных игр. В категории аркад траты игроков выросли примерно на 14,8%, что касается «настольных» игр, то в их случае рост доходов составил 1%.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, компании Blizzard и NetEase недавно закрыли проект неанонсированной мобильной игры на основе вселенной World of Warcraft. Согласно информации, предоставленной автором Bloomberg Джейсоном Шрайером, соответствующее решение было принято из-за финансовых разногласий между компаниями.

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